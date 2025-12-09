Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія вдарила по енергетиці на Харківщині — область без світла

Росія вдарила по енергетиці на Харківщині — область без світла

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:22
На Харківщині 9 грудня запровадили аварійні відключення світла
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки в Харківській області вимушено запровадили графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 9 грудня.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла на Харківщині 9 грудня

"Щойно буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі України, область повернеться до планових відключень електропостачання", — зазначив Синєгубов.

За його словами, усі профільні служби працюють над тим, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки на енергетику та відновити подачу світла.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 грудня у декількох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Раніше експерт з відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, коли в Україні припинять вимикати світло за графіками.

війна Харківська область обстріли Олег Синєгубов енергетика відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації