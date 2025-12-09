На Харківщині 9 грудня запровадили аварійні відключення світла

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки в Харківській області вимушено запровадили графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 9 грудня.

Аварійні відключення світла на Харківщині 9 грудня

"Щойно буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі України, область повернеться до планових відключень електропостачання", — зазначив Синєгубов.

За його словами, усі профільні служби працюють над тим, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки на енергетику та відновити подачу світла.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 грудня у декількох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Раніше експерт з відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, коли в Україні припинять вимикати світло за графіками.