На Харківщині 9 грудня запровадили аварійні відключення світла

Росія вдарила по енергетиці на Харківщині — область без світла
Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки в Харківській області вимушено запровадили графіки аварійних відключень світла.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 9 грудня.
Аварійні відключення світла на Харківщині 9 грудня
"Щойно буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі України, область повернеться до планових відключень електропостачання", — зазначив Синєгубов.
За його словами, усі профільні служби працюють над тим, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки на енергетику та відновити подачу світла.
Нагадаємо, 9 грудня у декількох областях України запровадили аварійні відключення світла.
Раніше експерт з відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, коли в Україні припинять вимикати світло за графіками.
