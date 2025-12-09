В Харьковской области 9 декабря ввели аварийные отключения света

Россия ударила по энергетике на Харьковщине — область без света
Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины. В результате атаки в Харьковской области вынужденно ввели графики аварийных отключений света.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 9 декабря.
Аварийные отключения света на Харьковщине 9 декабря
"Как только будет стабилизирована ситуация в энергосистеме Украины, область вернется к плановым отключениям электроснабжения", — отметил Синегубов.
По его словам, все профильные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской атаки на энергетику и восстановить подачу света.
Напомним, 9 декабря в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.
Ранее эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев сообщил, когда в Украине прекратят выключать свет по графикам.
