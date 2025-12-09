Видео
Україна
Россия ударила по энергетике на Харьковщине — область без света

Россия ударила по энергетике на Харьковщине — область без света

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:22
В Харьковской области 9 декабря ввели аварийные отключения света
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины. В результате атаки в Харьковской области вынужденно ввели графики аварийных отключений света.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Аварийные отключения света на Харьковщине 9 декабря

"Как только будет стабилизирована ситуация в энергосистеме Украины, область вернется к плановым отключениям электроснабжения", — отметил Синегубов.

По его словам, все профильные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской атаки на энергетику и восстановить подачу света.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 9 декабря в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.

Ранее эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев сообщил, когда в Украине прекратят выключать свет по графикам.

война Харьковская область обстрелы Олег Синегубов энергетика отключения света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
