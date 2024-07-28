Вибухи у Харкові 28 липня — в ОВА розповіли деталі обстрілу

Росія вдарила по Харкову ракетами — у місті лунали потужні вибухи
У неділю, 28 липня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харків знову опинився під обстрілом
За словами Синєгубова, російські окупанти завдали ракетного удару по місту.
"Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що тип ракет, яким били росіяни по місту, встановлюється.
"Поки що інформація про постраждалих не надходила", — підкреслив Синєгубов.
Мер міста Ігор Терехов теж підтвердив інформацію про удар.
"Внаслідок прильоту двох ракет по місту Харкову загиблих та постраждалих немає", — написав він у Telegram.
Також ми повідомляли, 28 липня вибухи лунали і в Одеській області. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.
Нагадаємо, що в ніч проти 28 липня в Україні оголошували повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з атакою ударних безпілотників, пусками керованих авіабомб на сході та активністю тактичної авіації РФ.
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