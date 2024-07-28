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Росія вдарила по Харкову ракетами — у місті лунали потужні вибухи

28 липня 2024 12:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Харкові 28 липня — в ОВА розповіли деталі обстрілу
Ракета в небі. Фото: Deposutphotos
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 28 липня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

"Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що тип ракет, яким били росіяни по місту, встановлюється

"Поки що інформація про постраждалих не надходила", — підкреслив Синєгубов.

Удар ракетами по Харкову
Повідомлення Олега Синєгубова у Telegram

Мер міста Ігор Терехов теж підтвердив інформацію про удар.

"Внаслідок прильоту двох ракет по місту Харкову загиблих та постраждалих немає", — написав він у Telegram.

Атака на Харків
Повідомлення Ігоря Терехова у Telegram

Також ми повідомляли, 28 липня вибухи лунали і в Одеській області. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 липня в Україні оголошували повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з атакою ударних безпілотників, пусками керованих авіабомб на сході та активністю тактичної авіації РФ.

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