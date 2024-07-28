Взрывы в Харькове 28 июля – в ОВА рассказали детали обстрела

Россия ударила по Харькову ракетами — в городе раздавались мощные взрывы
В воскресенье, 28 июля, в Харькове раздались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Харьков снова оказался под обстрелом
По словам Синегубова, российские оккупанты ударили по городу ракетами.
"Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что тип ракет, которым били россияне по городу, устанавливается.
"Пока информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов также подтвердил информацию об ударе.
"В результате прилета двух ракет по городу Харькову погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram.
Также мы сообщали, 28 июля взрывы раздавались и в Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Напомним, что в ночь на 28 июля в Украине объявляли воздушную тревогу. Опасность была связана с атакой ударных беспилотников, пусками управляемых авиабомб на востоке и активностью тактической авиации РФ.
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