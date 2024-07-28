Взрывы в Харькове 28 июля – в ОВА рассказали детали обстрела

Ракета в небе. Фото: Deposutphotos

В воскресенье, 28 июля, в Харькове раздались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, российские оккупанты ударили по городу ракетами.

"Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что тип ракет, которым били россияне по городу, устанавливается.

"Пока информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова в Telegram

Мэр города Игорь Терехов также подтвердил информацию об ударе.

"В результате прилета двух ракет по городу Харькову погибших и пострадавших нет", — написал он в Telegram.

Сообщение Игоря Терехова в Telegram

Также мы сообщали, 28 июля взрывы раздавались и в Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Напомним, что в ночь на 28 июля в Украине объявляли воздушную тревогу. Опасность была связана с атакой ударных беспилотников, пусками управляемых авиабомб на востоке и активностью тактической авиации РФ.