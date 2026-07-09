Розмінування Харківщини: за тиждень знешкодили 564 міни

Сапери розміновують територію. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

На Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Лише за тиждень сапери очистили понад 103 гектари території та знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів. Роботи проводили на полях, у лісах, біля доріг, газопроводів і житлових будинків. Завдяки цьому ще тисячі людей отримали безпечніші умови для життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Статистика розмінування. Фото: Харківська ОВА

Де працювали сапери

За даними Центру координації протимінної діяльності, з 2 по 8 липня 2026 року в Харківській області від вибухонебезпечних предметів очистили 103,5 гектара території. За цей час фахівці виявили та знищили 564 вибухонебезпечні предмети. Протягом тижня обстежили та очистили:

40,3 гектара сільськогосподарських угідь;

20,7 кілометра газопроводів;

7,5 гектара лісових угідь;

16 домоволодінь;

1 кілометр ліній електропередач;

10,7 кілометра автомобільних доріг;

100 метрів залізничних колій;

9 інших об'єктів.

Крім того, після завершення необхідних робіт до електромережі повторно підключили 16 092 абонентів.

Що робити при небезпечній знахідці

У Центрі координації протимінної діяльності нагадують: якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його та не намагайтеся перенести. Про знахідку потрібно одразу повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

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Тиждень ударів по Харкову

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, з 29 червня по 5 липня російські війська здійснили 24 обстріли Харкова. Місто атакували КАБами з УМПБ-5, FPV-дронами, зокрема на оптоволокні, а також безпілотниками "Італмас", "Молнія" та "Шахед". Унаслідок ударів постраждали 74 людини, серед них — семеро дітей. Загинули троє людей, зокрема одна дитина.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки, приватний сектор, дороги, автомобілі, об'єкти інфраструктури, складські приміщення та автозаправні станції. За тиждень у Харкові пролунало 50 сигналів повітряної тривоги, їхня загальна тривалість становила 97 годин 6 хвилин. Це приблизно на 61 годину, або 39%, менше, ніж загальна тривалість повітряних тривог у Харківській області.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Також Новини.LIVE писали, що російський FPV-дрон вбив жінку, яка залишалася єдиною мешканкою прикордонного села на Харківщині. Вона йшла пішки дорогою, коли безпілотник завдав удару. Медики боролися за її життя, але врятувати постраждалу не вдалося.