Росія 8 березня атакувала рятувальників на Харківщині — знищено авто

Росія вдарила по рятувальниках на Харківщині та поранила людей
Російські окупанти у ніч проти 8 березня вдарили по рятувальниках у Харківській області. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Удар Росії по рятувальниках
Загарбники атакували дроном житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у приватному будинку. Крім того, троє людей отримали поранення.
"Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — йдеться у повідомленні.
Останні російські удари по Україні
У ніч проти 8 березня окупанти атакували Україну балістикою та дронами. У Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО.
А за останню добу під ударами Росії опинилися Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області.
Крім того, 7 березня, загарбники завдали удару по житловому кварталу Харкова, внаслідок чого загинули 11 людей.
