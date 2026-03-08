Відео
Росія вдарила по рятувальниках на Харківщині та поранила людей

Росія вдарила по рятувальниках на Харківщині та поранила людей

Дата публікації: 8 березня 2026 13:36
Росія 8 березня атакувала рятувальників на Харківщині — знищено авто
Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 8 березня вдарили по рятувальниках у Харківській області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Удар Росії по рятувальниках

Загарбники атакували дроном житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у приватному будинку. Крім того, троє людей отримали поранення.

Наслідки російського обстрілу Харківщини 8 березня 2026 року
Наслідки російського удару по авто рятувальників. Фото: ДСНС
Удар Росії по рятувальниках у Харківській області 8 березня
Удар Росії по рятувальниках. Фото: ДСНС

"Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Останні російські удари по Україні

У ніч проти 8 березня окупанти атакували Україну балістикою та дронами. У Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО.

А за останню добу під ударами Росії опинилися Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Крім того, 7 березня, загарбники завдали удару по житловому кварталу Харкова, внаслідок чого загинули 11 людей.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
