Оккупанты 8 марта ударили по спасателям в Харьковской области

Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС на Харьковщине
Под ударом российских оккупантов в Харьковской области в ночь на 8 марта оказались спасатели. Во время атаки они находились в укрытии.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Удар России по спасателям
Захватчики атаковали дроном жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате российского обстрела произошел пожар в частном доме. Кроме того, три человека получили ранения.
"Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали — они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью", — говорится в сообщении.
Последние российские удары по Украине
В ночь на 8 марта оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. В Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО.
А за последние сутки под ударами России оказались Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.
Кроме того, 7 марта, захватчики нанесли удар по жилому кварталу Харькова, в результате чего погибли 11 человек.
