Оккупанты 8 марта ударили по спасателям в Харьковской области

Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Под ударом российских оккупантов в Харьковской области в ночь на 8 марта оказались спасатели. Во время атаки они находились в укрытии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Удар России по спасателям

Захватчики атаковали дроном жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате российского обстрела произошел пожар в частном доме. Кроме того, три человека получили ранения.

Последствия российского удара по авто спасателей. Фото: ГСЧС

Удар России по спасателям. Фото: ГСЧС

"Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали — они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Последние российские удары по Украине

В ночь на 8 марта оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. В Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО.

А за последние сутки под ударами России оказались Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.

Кроме того, 7 марта, захватчики нанесли удар по жилому кварталу Харькова, в результате чего погибли 11 человек.