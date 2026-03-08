Видео
Україна
Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС на Харьковщине

Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 13:36
Оккупанты 8 марта ударили по спасателям в Харьковской области
Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Под ударом российских оккупантов в Харьковской области в ночь на 8 марта оказались спасатели. Во время атаки они находились в укрытии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Удар России по спасателям

Захватчики атаковали дроном жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате российского обстрела произошел пожар в частном доме. Кроме того, три человека получили ранения.

Наслідки російського обстрілу Харківщини 8 березня 2026 року
Последствия российского удара по авто спасателей. Фото: ГСЧС
Удар Росії по рятувальниках у Харківській області 8 березня
Удар России по спасателям. Фото: ГСЧС

"Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали — они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Последние российские удары по Украине

В ночь на 8 марта оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. В Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО.

А за последние сутки под ударами России оказались Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.

Кроме того, 7 марта, захватчики нанесли удар по жилому кварталу Харькова, в результате чего погибли 11 человек.

война ГСЧС Харьковская область обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
