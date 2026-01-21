РФ активізувала удари по Харківській області - наслідки за добу

Рятувальники обстежують завали. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро цивільних мешканців, зафіксовані численні пошкодження житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки російських ударів по Харківщині

Як повідомляє обласна влада, у селі Гусинка поранення дістав 41-річний чоловік. У місті Чугуїв 56-річна жінка, а також чоловіки віком 78 і 74 роки зазнали гострої реакції на стрес. Ще одна постраждала 55-річна жінка в селі Садове мала гостру стресову реакцію.

Під час атак по Харківщині противник активно застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники. За добу зафіксовано використання шести КАБів, дев’яти ударних дронів типу "Герань-2", одного безпілотника типу "Молнія" та одного FPV-дрона.

Обстріли призвели до руйнувань у кількох районах області. В Ізюмському районі пошкоджене приватне домоволодіння в селі Оскіл. У Богодухівському районі зафіксовані пошкодження на відкритій території в місті Богодухів, а також зруйнований приватний будинок у селі Перемога.

У Чугуївському районі в селі Старий Салтів пошкоджено дах багатоквартирного будинку, а в самому Чугуєві — два приватні будинки, дві господарчі споруди та ще п’ять житлових будинків. У Лозівському районі в селі Близнюки зазнала ушкоджень інфраструктура заводу, а в селі Садове пошкоджено шість приватних осель. У Куп'янському районі в селі Сподобівка внаслідок удару пошкоджений автомобіль.

