РФ активизировала удары по Харьковской области — последствия за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области, применяя различные виды вооружения. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских жителей, зафиксированы многочисленные повреждения жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Последствия российских ударов по Харьковской области

Как сообщают областные власти, в селе Гусинка ранения получил 41-летний мужчина. В городе Чугуев 56-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 78 и 74 года получили острую реакцию на стресс. Еще одна пострадавшая 55-летняя женщина в селе Садовое имела острую стрессовую реакцию.

Во время атак по Харьковщине противник активно применял управляемые авиационные бомбы и беспилотники. За сутки зафиксировано использование шести КАБов, девяти ударных дронов типа "Герань-2", одного беспилотника типа "Молния" и одного FPV-дрона.

Обстрелы привели к разрушениям в нескольких районах области. В Изюмском районе повреждено частное домовладение в селе Оскол. В Богодуховском районе зафиксированы повреждения на открытой территории в городе Богодухов, а также разрушен частный дом в селе Победа.

В Чугуевском районе в селе Старый Салтов повреждена крыша многоквартирного дома, а в самом Чугуеве — два частных дома, две хозяйственные постройки и еще пять жилых домов. В Лозовском районе в селе Близнюки получила повреждения инфраструктура завода, а в селе Садовое повреждены шесть частных домов. В Купянском районе в селе Сподобовка в результате удара поврежден автомобиль.

