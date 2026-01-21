Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия ударила по восьми населенным пунктам Харьковщины

Россия ударила по восьми населенным пунктам Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 09:25
РФ активизировала удары по Харьковской области — последствия за сутки
Спасатели обследуют завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области, применяя различные виды вооружения. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских жителей, зафиксированы многочисленные повреждения жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских ударов по Харьковской области

Как сообщают областные власти, в селе Гусинка ранения получил 41-летний мужчина. В городе Чугуев 56-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 78 и 74 года получили острую реакцию на стресс. Еще одна пострадавшая 55-летняя женщина в селе Садовое имела острую стрессовую реакцию.

Во время атак по Харьковщине противник активно применял управляемые авиационные бомбы и беспилотники. За сутки зафиксировано использование шести КАБов, девяти ударных дронов типа "Герань-2", одного беспилотника типа "Молния" и одного FPV-дрона.

Обстрелы привели к разрушениям в нескольких районах области. В Изюмском районе повреждено частное домовладение в селе Оскол. В Богодуховском районе зафиксированы повреждения на открытой территории в городе Богодухов, а также разрушен частный дом в селе Победа.

В Чугуевском районе в селе Старый Салтов повреждена крыша многоквартирного дома, а в самом Чугуеве — два частных дома, две хозяйственные постройки и еще пять жилых домов. В Лозовском районе в селе Близнюки получила повреждения инфраструктура завода, а в селе Садовое повреждены шесть частных домов. В Купянском районе в селе Сподобовка в результате удара поврежден автомобиль.

Напомним, в Днепропетровской области в результате российских атак есть погибшие и раненые.

Также российская армия интенсивно обстреливала Запорожскую область. Стало известно о последствиях.

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия начала активно использовать учебные ракеты для атак и объяснили в чем смысл.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации