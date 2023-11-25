Обстріл Харківської області 25 листопада – є руйнування

Обстріл на Харківщині 25 листопада. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти атакували село Козача Лопань Харківської області у суботу, 25 листопада. У населеному пункті є значні руйнування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Харківської області

Повідомляється, що 25 листопада приблизно о 10:00 збройні сили Росії здійснили обстріл селища Козача Лопань, яке розташоване в Харківському районі.

Внаслідок атаки було пошкоджено кілька житлових будівель, господарські будівлі та автомобілі у селищі.

Також повідомляється, що під процесуальним контролем Дергачівської районної прокуратури Харківської області було розпочато досудове слідство через порушення законів та звичаїв ведення війни.

Обстріл Харківської області Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Харківської області Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Харківської області Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Харківської області Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріли 25 листопада

У Києві в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. У повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про спалах житлового будинку в Солом'янському районі Києва, в результаті постраждала 11-річна дитина.

Нагадаємо, у житловому будинку в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася руйнація на другому поверсі п'ятиповерхівки.