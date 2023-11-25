Обстрел Харьковской области 25 ноября - есть разрушения

Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область — есть значительные разрушения
Российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области, в субботу, 25 ноября. В Населенном пункте есть значительные разрушения.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Харьковской области
Сообщается, что 25 ноября примерно в 10:00 вооруженные силы России осуществили обстрел поселка Казачья Лопань, который находится в Харьковском районе.
В результате атаки были повреждены несколько жилых зданий, хозяйственные строения и автомобили в поселке.
Также сообщается, что под процессуальным контролем Дергачевской районной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное следствие в связи с нарушением законов и обычаев ведения войны.
Обстрелы 25 ноября
В Киеве в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе Киева, в результате пострадал 11-летний ребенок.
Напомним, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.
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