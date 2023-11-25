Обстрел Харьковской области 25 ноября - есть разрушения

Обстрел Харьковской области 25 ноября. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области, в субботу, 25 ноября. В Населенном пункте есть значительные разрушения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Харьковской области

Сообщается, что 25 ноября примерно в 10:00 вооруженные силы России осуществили обстрел поселка Казачья Лопань, который находится в Харьковском районе.

В результате атаки были повреждены несколько жилых зданий, хозяйственные строения и автомобили в поселке.

Также сообщается, что под процессуальным контролем Дергачевской районной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное следствие в связи с нарушением законов и обычаев ведения войны.

Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрелы 25 ноября

В Киеве в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе Киева, в результате пострадал 11-летний ребенок.

Напомним, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.