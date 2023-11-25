Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область — есть значительные разрушения arrow

Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область — есть значительные разрушения

25 ноября 2023 18:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Харьковской области 25 ноября - есть разрушения
Обстрел Харьковской области 25 ноября. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области, в субботу, 25 ноября. В Населенном пункте есть значительные разрушения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Харьковской области

Сообщается, что 25 ноября примерно в 10:00 вооруженные силы России осуществили обстрел поселка Казачья Лопань, который находится в Харьковском районе.

В результате атаки были повреждены несколько жилых зданий, хозяйственные строения и автомобили в поселке. 

Также сообщается, что под процессуальным контролем Дергачевской районной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное следствие в связи с нарушением законов и обычаев ведения войны.

Харьков
Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьков
Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьков
Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьков
Обстрел Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрелы 25 ноября

В Киеве в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе Киева, в результате пострадал 11-летний ребенок.

Напомним, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме