Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів
22 березня 2024 04:40
оновлено: 04:47
Дим після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото:
Вибухи в Харкові зараз 22 березня гримлять через атаку російських окупантів, які завдають ударів по місту. На Харківщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Читайте також:
Вибухи в Харкові 22 березня
"Харків під обстрілом. Будьте обережні", — зазначив міський голова.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики в області.
Також харків'яни попереджають про перебої зі світлом після обстрілу.
Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Відбувається дронова атака російських загарбників.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!