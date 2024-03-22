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Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів

22 березня 2024 04:40
оновлено: 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів
Дим після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 22 березня гримлять через атаку російських окупантів, які завдають ударів по місту. На Харківщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 22 березня

"Харків під обстрілом. Будьте обережні", — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики в області.

Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів - фото 2

Також харків'яни попереджають про перебої зі світлом після обстрілу.

Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів - фото 3

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Відбувається дронова атака російських загарбників.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 22 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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