Росія завдає ударів по Харкову — в місті серія вибухів

Дим після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото:

Вибухи в Харкові зараз 22 березня гримлять через атаку російських окупантів, які завдають ударів по місту. На Харківщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 22 березня

"Харків під обстрілом. Будьте обережні", — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики в області.

Також харків'яни попереджають про перебої зі світлом після обстрілу.

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Відбувається дронова атака російських загарбників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...