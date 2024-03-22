Россия наносит удары по Харькову — в городе серия взрывов

Дым после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото:

Взрывы в Харькове сейчас 22 марта гремят из-за атаки российских окупантов, наносящих удары по городу. На Харьковщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 22 марта

"Харьков под обстрелом. Будьте осторожны" , - отметил городской голова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики в области.

Также харьковчане предупреждают о перебоях со светом после обстрела.

Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога. Происходит дроновая атака русских захватчиков.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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