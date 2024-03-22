Россия наносит удары по Харькову — в городе серия взрывов
22 марта 2024 04:40
обновлено: 04:47
Дым после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото:
Взрывы в Харькове сейчас 22 марта гремят из-за атаки российских окупантов, наносящих удары по городу. На Харьковщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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"Харьков под обстрелом. Будьте осторожны" , - отметил городской голова.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики в области.
Также харьковчане предупреждают о перебоях со светом после обстрела.
Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога. Происходит дроновая атака русских захватчиков.
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