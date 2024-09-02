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Росія знову завдала ударів по Харкову — постраждали понад 10 мешканців

2 вересня 2024 18:08
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Окупанти вдарили по Харкову — є постраждалі
Наслідки російського удару. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 2 вересня, росіяни в черговий раз вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 11 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, два ворожі снаряди влучили в гаражний кооператив поблизу житлових будинків у Київському районі. Інше влучання сталося на території одного з вищих навчальних закладів.

Останні дані підтверджують, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Стан двох з них — жінки віком 60 років і чоловіка 40 років — є критичним. Ще п’ять жінок отримали середньої тяжкості травми.

Дописи Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Дописи Олега Синєгубова. Фото: скриншот

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