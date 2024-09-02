Окупанти вдарили по Харкову — є постраждалі

Росія знову завдала ударів по Харкову — постраждали понад 10 мешканців
2 вересня 2024 18:08
Наслідки російського удару. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова
У понеділок, 2 вересня, росіяни в черговий раз вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 11 осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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За попередньою інформацією, два ворожі снаряди влучили в гаражний кооператив поблизу житлових будинків у Київському районі. Інше влучання сталося на території одного з вищих навчальних закладів.
Останні дані підтверджують, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Стан двох з них — жінки віком 60 років і чоловіка 40 років — є критичним. Ще п’ять жінок отримали середньої тяжкості травми.
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