Окупанти вдарили по Харкову — є постраждалі

Наслідки російського удару. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова

У понеділок, 2 вересня, росіяни в черговий раз вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 11 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, два ворожі снаряди влучили в гаражний кооператив поблизу житлових будинків у Київському районі. Інше влучання сталося на території одного з вищих навчальних закладів.

Останні дані підтверджують, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Стан двох з них — жінки віком 60 років і чоловіка 40 років — є критичним. Ще п’ять жінок отримали середньої тяжкості травми.