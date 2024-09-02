Оккупанты ударили по Харькову — есть пострадавшие

Россия снова нанесла удары по Харькову — пострадали более 10 жителей
2 сентября 2024 18:08
Последствия русского удара. Иллюстративное фото: Telegram Олега Синегубова
В понедельник, 2 сентября, россияне в очередной раз ударили по Харькову. В результате атаки пострадали 11 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По предварительной информации, два вражеских снаряда попали в гаражный кооператив вблизи жилых домов в Киевском районе. Другое попадание произошло на территории одного из высших учебных заведений.
Последние данные подтверждают, что количество пострадавших возросло до 11 человек. Состояние двух из них — женщины в возрасте 60 лет и мужчины 40 лет — критическое. Еще пять женщин получили среднюю тяжесть травмы.
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