Росія зранку била по Харкову ракетами з Північної Кореї

Наслідки атаки по Харкову. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Російські загарбники вранці 7 лютого обстріляли Харків ракетами. Деякі уламки свідчать про використання окупантами ракет північнокорейського виробництва.

Про це повідомив голова Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва", — написав він.

Болвінов розповів, що металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

Поліцейський фотографує уламки. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Уламки ракет. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

За попередніми висновками спеціалістів — це ракети HVASON 11GA (KN-23), які виробляють у Північній Кореї.

Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, вранці 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Йдеться про Київ, Київську область, Миколаїв, Харківську область, Дніпропетровську та Львівську області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще майже півсотні отримали поранення.

Також ми писали, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли Росія почала отримувати військову допомогу від Північної Кореї. За його словами, зброя від КНДР стала надходити до РФ ще торік.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що РФ в обмін на зброю від Північної Кореї розблокувала частину активів, які були заморожені ООН в одному з російських банків.