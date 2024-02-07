Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росія зранку била по Харкову ракетами з Північної Кореї arrow

Росія зранку била по Харкову ракетами з Північної Кореї

7 лютого 2024 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія зранку била по Харкову ракетами з Північної Кореї
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Facebook/Сергій Болвінов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вранці 7 лютого обстріляли Харків ракетами. Деякі уламки свідчать про використання окупантами ракет північнокорейського виробництва.

Про це повідомив голова Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

Читайте також:

Ракетна атака на Харків 7 лютого

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва", — написав він.

Болвінов розповів, що металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

null
Поліцейський фотографує уламки. Фото: Facebook/Сергій Болвінов
null
Уламки ракет. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

За попередніми висновками спеціалістів — це ракети HVASON 11GA (KN-23), які виробляють у Північній Кореї.

null
Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, вранці 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Йдеться про Київ, Київську область, Миколаїв, Харківську область, Дніпропетровську та Львівську області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще майже півсотні отримали поранення.

Також ми писали, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли Росія почала отримувати військову допомогу від Північної Кореї. За його словами, зброя від КНДР стала надходити до РФ ще торік.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що РФ в обмін на зброю від Північної Кореї розблокувала частину активів, які були заморожені ООН в одному з російських банків.

Харків
КНДР
обстріли
ракети
Росія
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі