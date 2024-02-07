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Россия утром била по Харькову ракетами из Северной Кореи

7 февраля 2024 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия утром била по Харькову ракетами из Северной Кореи
Последствия атаки по Харькову. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики утром 7 февраля обстреляли Харьков ракетами. Некоторые обломки свидетельствуют об использовании оккупантами ракет северокорейского производства.

Об этом сообщил глава Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, — северокорейского производства", — написал он.

Болвинов рассказал, что металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

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Полицейский фотографирует обломки. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
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Обломки ракет. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

По предварительным выводам специалистов это ракеты HVASON 11GA (KN-23), которые производят в Северной Корее.

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Скриншот поста Болвинова

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. Речь идет о Киеве, Киевской области, Николаеве, Харьковской области, Днепропетровской и Львовской областях. В результате атаки погибли пять человек, еще почти полсотни получили ранения.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда Россия начала получать военную помощь Северной Корее. По его словам, оружие от КНДР стало поступать в РФ еще в прошлом году.

Ранее издание The New York Times сообщало, что РФ в обмен на оружие от Северной Кореи разблокировала часть активов, замороженных ООН в одном из российских банков.

Харьков
КНДР
обстрелы
ракеты
Россия
ракетный удар

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