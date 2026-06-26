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Росіяни атакували дронами Харків: БпЛА впав на дах АЗС

26 червня 2026 22:56
Наслідки удару по АЗС в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько
Редактор

Російські війська вдень 26 червня вдарили по Харкову FPV-дроном. Ворожий безпілотник поцілив прямо в дах однієї з місцевих автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Удар по Харкову 26 червня

Локація, куди влучив російський дрон, вже відома, адже раніше неподалік неодноразово прилітали ворожі "шахеди", КАБи та ракети. Попри постійну небезпеку, місто та його інфраструктура продовжують жити і працювати.

Швидка на місці атаки в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: Новини.LIVE
Руйнування АЗС після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE
Руйнування після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що внаслідок влучання на даху будівлі виникло задимлення, яке вдалося оперативно приборкати та загасити. Сама заправка всередині залишилася фактично цілою, вибухова хвиля лише вибила окремі світильники.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Співробітники АЗС категорично відмовилися від будь-яких коментарів.

Наразі на місці прильоту активно працюють слідчі, які фіксують черговий воєнний злочин Росії, а персонал заправки вже наводить лад та лагодить бічне облицюваня.

Як писали Новини.LIVE, росіяни завдали удару по будинку в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей, серед яких дитина, отримали поранення. 

Водночас військовий Дмитро Дюкарєв розповів, що РФ посилила атаки біля Вовчанська на Харківщині. Однак ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі. 