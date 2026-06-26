Удар по Ізюму 26 червня: загибла, поранені та руйнування

Наслідки влучання у будинок. Фото: Степан Масельський/Facebook

Російські війська зранку 26 червня атакували Ізюм ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок майже в центрі міста. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей, серед яких дитина, отримали поранення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Ізюмської РВА Степана Масельського.

Влучання в будинок

Перші вибухи в Ізюмі пролунали близько 09:30. За попередньою інформацією, місто атакували два російські безпілотники типу "Шахед". Один із них влучив у багатоквартирний будинок майже в центрі міста. Удар був прямим. Крім будинку, в який влучив дрон, пошкоджень зазнали ще дві багатоповерхівки. Через атаку без електропостачання залишилися 120 абонентів. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби.

Пожежа після удару

Унаслідок удару сталися руйнування будівельних конструкцій. У квартирах та на балконах різних поверхів спалахнула пожежа. Загальна площа займання склала близько 70 квадратних метрів. Також вибухова хвиля пошкодила легкові автомобілі біля будинку.

Після атаки на місце прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники гасили пожежу, розбирали завали та допомагали мешканцям будинку. До робіт також залучили офіцера-рятувальника громади.

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Жертви атаки

Після удару літня жінка кликала на допомогу, однак дістатися до неї вчасно не вдалося. Начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко повідомив, що внаслідок атаки вона загинула. Також поранення отримали троє людей, серед яких є дитина. У районній військовій адміністрації зазначили, що інформація про кількість постраждалих ще уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 червня, російські війська атакували щонайменше 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких жителі Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Ворог застосовував ракети, реактивні системи залпового вогню та десятки безпілотників різних типів.

Також Новини.LIVE писали, що 25 червня, російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро зазнали поранень. Під ударами опинилися житлові будинки, фермерські господарства, залізнична інфраструктура та електромережі. Також ворог атакував безпілотником Немишлянський район Харкова.