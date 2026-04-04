Росіяни атакували дронами Харків: поранено дитину

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

У суботу, 4 квітня, російські окупанти вкотре атакували Харків безпілотниками. У місті лунали гучні вибухи. Внаслідок ворожого удару постраждали цивільні мешканці, серед них — дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Харків 4 квітня. Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни обстріляли Харків 4 квітня: поранено дитину

Сьогодні, 4 квітня, російські війська дронами атакували низку районів Харкова. Було чути гучні вибухи. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Київському, Салтівському, Немишлянському районах Харкова.

Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення. Зокрема внаслідок падіння "Шахеда" у Слобідському районі Харкова поранено дитину.

"У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували. Їй надається вся необхідна медична допомога", — поінформував очільник ОВА.

Читайте також:

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Скриншот повідомлення Синєгубова/Telegram

Новини.LIVE 3 квітня інформували, що Харків зазнав найсильніших атак від початку року: за дві доби в місті зафіксовано 37 влучань у 18 різних локаціях. Російські війська почали застосовувати нові реактивні безпілотники, які через високу швидкість залишають людям мало часу на укриття. Мер Ігор Терехов відзначив, що комбінація ракетних ударів та дронів призводить до численних руйнувань і загрожує безпеці мешканців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Харків пережив ніч інтенсивних атак російських окупантів, які тривали від вечора до ранку 3 квітня. Зафіксовано численні руйнування. Також відомо про постраждалих, серед яких є новонароджена дитина. Атаки відбувалися хвилями: спочатку дрони-камікадзе, а під ранок — ракетні удари.