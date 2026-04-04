Россияне атаковали дронами Харьков: ранен ребенок

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

В субботу, 4 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В городе раздавались громкие взрывы. В результате вражеского удара пострадали гражданские жители, среди них — ребенок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Разрушения в результате атаки РФ на Харьков 4 апреля. Фото: ГСЧС Харьковщины

Россияне обстреляли Харьков 4 апреля: ранен ребенок

Сегодня, 4 апреля, российские войска дронами атаковали ряд районов Харькова. Были слышны громкие взрывы. Зафиксировано падение обломков БпЛА в Киевском, Салтовском, Немышлянском районах Харькова.

В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения. В частности, в результате падения "Шахеда" в Слободском районе Харькова ранен ребенок.

"В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БПЛА пострадала 11-летняя девочка. Ребенок госпитализирован, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — проинформировал глава ОВА.

Читайте также:

Скриншот сообщений Терехова/Telegram

Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Новини.LIVE 3 апреля информировали, что Харьков подвергся самым сильным атакам с начала года: за двое суток в городе зафиксировано 37 попаданий в 18 различных локациях. Российские войска начали применять новые реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости оставляют людям мало времени на укрытие. Мэр Игорь Терехов отметил, что комбинация ракетных ударов и дронов приводит к многочисленным разрушениям и угрожает безопасности жителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков пережил ночь интенсивных атак российских оккупантов, которые продолжались с вечера до утра 3 апреля. Зафиксированы многочисленные разрушения. Также известно о пострадавших, среди которых есть новорожденный ребенок. Атаки происходили волнами: сначала дроны-камикадзе, а под утро — ракетные удары.