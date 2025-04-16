Обстріл Ізюму 16 квітня - що відомо

Обстріл Харківщини. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова

У середу, 16 квітня, окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Синєгубова

Синєгубов заявив, що сьогодні ввечері російські війська знову завдали удару по території України. Цього разу обстрілу зазнав Ізюм.

"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу", — повідомив глава ОВА.

Внаслідок обстрілу Ізюму постраждала дитина

Крім того, заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й дитина.

Пост Мацокіна. Фото: скріншот

За словами Мацокіна, в лікарню, окрім двох дорослих доставили їх 7-річну дитину.

"В результаті ворожої атаки на місто в лікарню доставлені: чоловік 36 років, жінка 32 років та їх 7-річна дитина. Стабільні, загрози життю немає. Надається вся необхідна медична допомога", — повідомив він.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів через атаку ворожих дронів на місто.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі сталося кілька пожеж внаслідок обстрілу міста ворожими дронами.