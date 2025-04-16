Обстріл Ізюму 16 квітня - що відомо

Росіяни атакували Ізюм на Харківщині — є поранені та руйнування
У середу, 16 квітня, окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Що відомо про обстріл Синєгубова
Синєгубов заявив, що сьогодні ввечері російські війська знову завдали удару по території України. Цього разу обстрілу зазнав Ізюм.
"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу", — повідомив глава ОВА.
Внаслідок обстрілу Ізюму постраждала дитина
Крім того, заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й дитина.
За словами Мацокіна, в лікарню, окрім двох дорослих доставили їх 7-річну дитину.
"В результаті ворожої атаки на місто в лікарню доставлені: чоловік 36 років, жінка 32 років та їх 7-річна дитина. Стабільні, загрози життю немає. Надається вся необхідна медична допомога", — повідомив він.
Раніше стало відомо, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів через атаку ворожих дронів на місто.
Пізніше стало відомо, що у Дніпрі сталося кілька пожеж внаслідок обстрілу міста ворожими дронами.
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