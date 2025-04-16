Обстрел Изюма 16 апреля - что известно

Россияне атаковали Изюм на Харьковщине — есть раненые
В среду, 16 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Что известно об обстреле Синегубова
Синегубов заявил, что сегодня вечером российские войска снова нанесли удар по территории Украины. На этот раз обстрелу подвергся Изюм.
"По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщил глава ОГА.
В результате обстрела Изюма пострадал ребенок
Кроме того, заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил, что от российского удара пострадал еще и ребенок.
По словам Мацокина, в больницу, кроме двух взрослых доставили их 7-летнего ребенка.
"В результате вражеской атаки на город в больницу доставлены: мужчина 36 лет, женщина 32 лет и их 7-летний ребенок. Стабильные, угрозы жизни нет. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — сообщил он.
Ранее стало известно, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов из-за атаки вражеских дронов на город.
Позже стало известно, что в Днепре произошло несколько пожаров в результате обстрела города вражескими дронами.
Читайте Новини.LIVE!