Обстрел Изюма 16 апреля - что известно

Обстрел Харьковской области. Иллюстративное фото: Telegram Олега Синегубова

В среду, 16 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Синегубова

Синегубов заявил, что сегодня вечером российские войска снова нанесли удар по территории Украины. На этот раз обстрелу подвергся Изюм.

"По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщил глава ОГА.

В результате обстрела Изюма пострадал ребенок

Кроме того, заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил, что от российского удара пострадал еще и ребенок.

Пост Мацокина. Фото: скриншот

По словам Мацокина, в больницу, кроме двух взрослых доставили их 7-летнего ребенка.

"В результате вражеской атаки на город в больницу доставлены: мужчина 36 лет, женщина 32 лет и их 7-летний ребенок. Стабильные, угрозы жизни нет. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — сообщил он.

Ранее стало известно, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов из-за атаки вражеских дронов на город.

Позже стало известно, что в Днепре произошло несколько пожаров в результате обстрела города вражескими дронами.