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Головна Харків Росіяни атакували хаб Укрпошти у Харкові: він частково знищений

Росіяни атакували хаб Укрпошти у Харкові: він частково знищений

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Дата публікації: 8 червня 2026 08:14
Росіяни атакували хаб Укрпошти у Харкові: він частково знищений
Наслідки атаки РФ на хаб Укрпошти у Харкові. Фото: Ігор Смілянський/Facebook

У ніч проти 8 червня російський безпілотник атакував хаб Укрпошти у Харкові, спричинивши його часткове знищення. У момент удару люди не постраждали. У компанії вже організували доставлення вцілілих посилок і готують компенсації за знищені відправлення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

РФ обстріляла хаб Укрпошти у Харкові

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, ворожий дрон влучив у логістичний хаб компанії в Харкові в ніч проти 8 червня. Об’єкт зазнав часткових руйнувань, однак головне — усі працівники залишилися живими.

Попри пошкодження, команда з ночі працює над відновленням логістики. Усі вцілілі посилки вже доставляють по місту, а клієнтам, чиї відправлення були знищені, обіцяють повну компенсацію.

Більш детальну інформацію в Укрпошті планують надати протягом дня.

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"О четвертій ранку Шахед влучив в наш великий хаб у Харкові. Команда зночі займається цим питанням. Обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправили автівки. Головне, що всі залишились живі.
Сьогодні протягом дня будемо повідомляти щодо того, що і як буде відбуватись. Навіть сьогодні посилки обов'язково приїдуть в Харків, в наше відділення", — поінформував очільник Укрпошти.

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Скриншот повідомлення Смілянського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Укрпошта через повномасштабну війну втратила близько 70 млн доларів, заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, збитки включають сотні автомобілів, понад тисячу відділень і об’єкти, що неодноразово знищувалися та відновлювалися. Він також зазначив, що втрати продовжують зростати через нові руйнування щодня.

Новини.LIVE також писали, що Укрпошта впроваджує роботизовані системи та автоматизує процеси сортування. Нові технології дозволяють у реальному часі відстежувати рух кореспонденції та контролювати доставлення. Частину роботи вже виконують роботизовані лінії замість працівників.

Укрпошта Харків обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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