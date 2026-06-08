Россияне атаковали хаб Укрпочты в Харькове: он частично уничтожен

Последствия атаки РФ на хаб Укрпочты в Харькове. Фото: Игорь Смилянский/Facebook

В ночь на 8 июня российский беспилотник атаковал хаб Укрпочты в Харькове, вызвав его частичное уничтожение. В момент удара люди не пострадали. В компании уже организовали доставку уцелевших посылок и готовят компенсации за уничтоженные отправления.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

РФ обстреляла хаб Укрпочты в Харькове

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, вражеский дрон попал в логистический хаб компании в Харькове в ночь на 8 июня. Объект получил частичные разрушения, однако главное — все работники остались живы.

Несмотря на повреждения, команда с ночи работает над восстановлением логистики. Все уцелевшие посылки уже доставляют по городу, а клиентам, чьи отправления были уничтожены, обещают полную компенсацию.

Более подробную информацию в Укрпочте планируют предоставить в течение дня.

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"В четыре утра Шахед попал в наш большой хаб в Харькове. Команда с ночи занимается этим вопросом. Обязательно сообщено всех клиентов, перенаправили машины. Главное, что все остались живы.

Сегодня в течение дня будем сообщать о том, что и как будет происходить. Даже сегодня посылки обязательно приедут в Харьков, в наше отделение", — сообщил глава Укрпочты.

Скриншот сообщения Смилянского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Укрпочта из-за полномасштабной войны потеряла около 70 млн долларов, заявил гендиректор компании Игорь Смелянский. По его словам, убытки включают сотни автомобилей, более тысячи отделений и объекты, которые неоднократно уничтожались и восстанавливались. Он также отметил, что потери продолжают расти из-за новых разрушений каждый день.

Новини.LIVE также писали, что Укрпочта внедряет роботизированные системы и автоматизирует процессы сортировки. Новые технологии позволяют в реальном времени отслеживать движение корреспонденции и контролировать доставку. Часть работы уже выполняют роботизированные линии вместо работников.