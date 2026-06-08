Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россияне атаковали хаб Укрпочты в Харькове: он частично уничтожен

Россияне атаковали хаб Укрпочты в Харькове: он частично уничтожен

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 08:14
Россияне атаковали хаб Укрпочты в Харькове: он частично уничтожен
Последствия атаки РФ на хаб Укрпочты в Харькове. Фото: Игорь Смилянский/Facebook

В ночь на 8 июня российский беспилотник атаковал хаб Укрпочты в Харькове, вызвав его частичное уничтожение. В момент удара люди не пострадали. В компании уже организовали доставку уцелевших посылок и готовят компенсации за уничтоженные отправления.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

РФ обстреляла хаб Укрпочты в Харькове

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, вражеский дрон попал в логистический хаб компании в Харькове в ночь на 8 июня. Объект получил частичные разрушения, однако главное — все работники остались живы.

Несмотря на повреждения, команда с ночи работает над восстановлением логистики. Все уцелевшие посылки уже доставляют по городу, а клиентам, чьи отправления были уничтожены, обещают полную компенсацию.

Более подробную информацию в Укрпочте планируют предоставить в течение дня.

Читайте также:

"В четыре утра Шахед попал в наш большой хаб в Харькове. Команда с ночи занимается этим вопросом. Обязательно сообщено всех клиентов, перенаправили машины. Главное, что все остались живы.
Сегодня в течение дня будем сообщать о том, что и как будет происходить. Даже сегодня посылки обязательно приедут в Харьков, в наше отделение", — сообщил глава Укрпочты.

null
Скриншот сообщения Смилянского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Укрпочта из-за полномасштабной войны потеряла около 70 млн долларов, заявил гендиректор компании Игорь Смелянский. По его словам, убытки включают сотни автомобилей, более тысячи отделений и объекты, которые неоднократно уничтожались и восстанавливались. Он также отметил, что потери продолжают расти из-за новых разрушений каждый день.

Новини.LIVE также писали, что Укрпочта внедряет роботизированные системы и автоматизирует процессы сортировки. Новые технологии позволяют в реальном времени отслеживать движение корреспонденции и контролировать доставку. Часть работы уже выполняют роботизированные линии вместо работников.

Укрпошта Харьков обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации