Росіяни атакували Харків 9 січня — які наслідки

Росіяни атакували Харків — у будинках вибиті вікна
У п'ятницю ввечері, 9 січня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках.
Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Атака РФ на Харків 9 січня — що відомо
Сьогодні ввечері близько 19:30 у Харкові пролунав потужний вибух.
О 19:22 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
"Вибух у Харкові. Попередньо — у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", — поінформував мер міста.
Згодом він додав, що внаслідок удару в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна. Обстеження місць, прилеглих до вибуху, триває. Наразі без загиблих та постраждалих.
За уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу у Слобідському районі.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого загинуло четверо людей.
Внаслідок ворожого обстрілу Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вийшли з ладу.
