Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни атакували Харків — у будинках вибиті вікна

Росіяни атакували Харків — у будинках вибиті вікна

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 21:11
Росіяни атакували Харків 9 січня — які наслідки
Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю ввечері, 9 січня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Харків 9 січня — що відомо

Сьогодні ввечері близько 19:30 у Харкові пролунав потужний вибух.

О 19:22 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"Вибух у Харкові. Попередньо — у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", — поінформував мер міста.

Згодом він додав, що внаслідок удару в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна. Обстеження місць, прилеглих до вибуху, триває. Наразі без загиблих та постраждалих.

За уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу у Слобідському районі.

Атака РФ на Харків 9 січня
Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Внаслідок ворожого обстрілу Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вийшли з ладу.

Харків росіяни обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації