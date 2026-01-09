Росіяни атакували Харків 9 січня — які наслідки

Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю ввечері, 9 січня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Атака РФ на Харків 9 січня — що відомо

Сьогодні ввечері близько 19:30 у Харкові пролунав потужний вибух.

О 19:22 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"Вибух у Харкові. Попередньо — у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", — поінформував мер міста.

Згодом він додав, що внаслідок удару в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна. Обстеження місць, прилеглих до вибуху, триває. Наразі без загиблих та постраждалих.

За уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу у Слобідському районі.

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Внаслідок ворожого обстрілу Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вийшли з ладу.