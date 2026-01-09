Россияне атаковали Харьков 9 января — какие последствия

Россияне атаковали Харьков — в домах выбиты окна
В пятницу вечером, 9 января, российские оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате атаки повреждено остекление окон в нескольких многоквартирных домах.
Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Атака РФ на Харьков 9 января — что известно
Сегодня вечером около 19:30 в Харькове прогремел мощный взрыв.
В 19:22 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
"Взрыв в Харькове. Предварительно — в Слободском районе. Детали уточняем", — проинформировал мэр города.
Впоследствии он добавил, что в результате удара в нескольких многоквартирных домах выбиты окна. Обследование мест, прилегающих к взрыву, продолжается. Пока без погибших и пострадавших.
По уточненной информации, удар был нанесен по гаражному кооперативу в Слободском районе.
Напомним, что в ночь на 9 января российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Киев, в результате чего погибли четыре человека.
В результате вражеского обстрела Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вышли из строя.
