Росіяни атакували Харківщину — які наслідки

Протягом минулої доби російські війська атакували більш ніж десяток населених пунктів у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали шестеро мирних жителів.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Атака РФ на Харківщину — що відомо про наслідки

За даними глави ОВА, ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

У селі Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік. У селі Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років.

Крім того, у селищі Малинівка виявили рештки тіла загиблого внаслідок обстрілу 20 лютого.

Протягом доби російські війська застосували по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

2 БпЛА типу "Молнія";

3 FPV-дрони;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Клинова-Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Михайлівка);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), автомобіль (с. Чорнобаївка);

у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Артільне), господарську споруду (с. Слобідське).

Які регіони Росія атакувала протягом доби

У ніч проти 22 лютого російські загарбники атакували балістикою та дронами Київ. У столиці лунали потужні вибухи — є постраждалі серед цивільних.

Також у ніч проти неділі окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на Київську область. Внаслідок ворожого удару жінка отримала травми від уламків скла.

Крім того, цієї ночі війська РФ атакували енергетику в Одеській області. Внаслідок влучань спалахнули пожежі, минулося без постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ 22 лютого. Він зазначив, що цього разу мішенями для росіян стали не лише об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.