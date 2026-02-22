Россияне обстреляли Харьковскую область — есть раненые

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска атаковали Харьковскую область с помощью дронов. В результате вражеских ударов пострадали шесть человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Атака РФ на Харьковскую область — что известно о последствиях

По данным главы ОВА, вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек.

В селе Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина. В селе Артельное Лозовской громады подверглись стрессу 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет.

Кроме того, в поселке Малиновка обнаружили останки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля.

В течение суток российские войска применили по Харьковщине различные виды вооружения:

2 БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА типа "Ланцет";

2 БпЛА типа "Молния";

3 FPV-дрона;

30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Клиновая-Новоселовка);

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Михайловка);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), автомобиль (с. Чернобаевка);

в Лозовском районе повреждены 2 частных дома (с. Артельное), хозяйственная постройка (с. Слободское).

Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Какие регионы Россия атаковала в течение суток

В ночь на 22 февраля российские захватчики атаковали баллистикой и дронами Киев. В столице раздавались мощные взрывы — есть пострадавшие среди гражданских.

Также в ночь на воскресенье оккупанты совершили ракетно-дронную атаку на Киевскую область. В результате вражеского удара женщина получила травмы от осколков стекла.

Кроме того, этой ночью войска РФ атаковали энергетику в Одесской области. В результате попаданий вспыхнули пожары, обошлось без пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ 22 февраля. Он отметил, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.