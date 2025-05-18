Обстріли Харківської області 17 травня — РФ била КАБами і дронами

Наслідки обстрілів Куп'янська. Фото: t.me/synegubov

Російські війська за останню добу, 17 травня, обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Для цього ворог використав дрони та керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 18 травня.

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Синєгубов розповів, що росіяни застосували по Харківщині чотири керовані авіабомби, два БпЛА типу "Шахед" та десять БпЛА "Герань". Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Так, у Куп'янському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи будівлі, яку не використовують для експлуатації.

Водночас в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі. А в Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол.

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти випустили по Україні майже 300 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Також цієї РФ вдарила по Київській області. Це призвело до загибелі однієї людини. Ще троє — отримали поранення, серед них дитина.