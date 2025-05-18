Обстрелы Харьковской области 17 мая — РФ била КАБами и дронами

Последствия обстрелов Купянска. Фото: t.me/synegubov

Российские войска за последние сутки, 17 мая, обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области. Для этого враг использовал дроны и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов 18 мая.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области 17 мая

Синегубов рассказал, что россияне применили по Харьковщине четыре управляемые авиабомбы, два БпЛА типа "Шахед" и десять БпЛА "Герань". В результате атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Так, в Купянском районе повреждены три частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и конструктивные элементы здания, которое не используют для эксплуатации.

В то же время в Изюмском районе повреждена линия электросети. А в Чугуевском районе повреждена инфраструктура фермерского хозяйства, газораспределительный узел.

Напомним, ночью 18 мая оккупанты выпустили по Украине почти 300 дронов. В результате обстрелов пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Также этой РФ ударила по Киевской области. Это привело к гибели одного человека. Еще трое — получили ранения, среди них ребенок.