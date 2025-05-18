Обстрелы Харьковской области 17 мая — РФ била КАБами и дронами

Россияне атаковали Харьковскую область — обстреляли семь сел
Российские войска за последние сутки, 17 мая, обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области. Для этого враг использовал дроны и управляемые авиабомбы.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов 18 мая.
Обстрелы Харьковской области 17 мая
Синегубов рассказал, что россияне применили по Харьковщине четыре управляемые авиабомбы, два БпЛА типа "Шахед" и десять БпЛА "Герань". В результате атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Так, в Купянском районе повреждены три частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и конструктивные элементы здания, которое не используют для эксплуатации.
В то же время в Изюмском районе повреждена линия электросети. А в Чугуевском районе повреждена инфраструктура фермерского хозяйства, газораспределительный узел.
Напомним, ночью 18 мая оккупанты выпустили по Украине почти 300 дронов. В результате обстрелов пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
Также этой РФ ударила по Киевской области. Это привело к гибели одного человека. Еще трое — получили ранения, среди них ребенок.
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