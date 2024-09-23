Удар по Куп'янську 23 вересня — загинула жінка

Рятувальники ліквідують наслідки російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС України

Росіяни не припиняють обстрілювати Харківську область. Сьогодні вранці ворог атакував місто Куп'янськ, внаслідок чого загинула літня жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 23 вересня.

Читайте також:

Росіяни вдарили по Куп'янську

За даними Синєгубова, сьогодні близько 09:00 росіяни завдали чергового удару по місту Куп'янську у Харківській області.

Повідомляється, що внаслідок атаки загинула 82-річна жінка.

Наразі на місці обстрілу працюють правоохоронці та екстрені служби.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 23 вересня росіяни завдали сім ударів КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 17 людей, серед них одна дитина.

Також загроза ударів залишається для Одеської області. Адже у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по регіону.