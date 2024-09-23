Удар по Куп'янську 23 вересня — загинула жінка

Росіяни атакували Куп'янськ — є загибла
Росіяни не припиняють обстрілювати Харківську область. Сьогодні вранці ворог атакував місто Куп'янськ, внаслідок чого загинула літня жінка.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 23 вересня.
Росіяни вдарили по Куп'янську
За даними Синєгубова, сьогодні близько 09:00 росіяни завдали чергового удару по місту Куп'янську у Харківській області.
Повідомляється, що внаслідок атаки загинула 82-річна жінка.
Наразі на місці обстрілу працюють правоохоронці та екстрені служби.
Нагадаємо, вночі 23 вересня росіяни завдали сім ударів КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 17 людей, серед них одна дитина.
Також загроза ударів залишається для Одеської області. Адже у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по регіону.
Читайте Новини.LIVE!