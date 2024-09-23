Удар по Купянску 23 сентября — погибла женщина

Спасатели ликвидируют последствия российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Россияне не прекращают обстреливать Харьковскую область. Сегодня утром враг атаковал город Купянск, в результате чего погибла пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 23 сентября.

Читайте также:

Россияне ударили по Купянску

По данным Синегубова, сегодня около 09:00 россияне нанесли очередной удар по городу Купянску в Харьковской области.

Сообщается, что в результате атаки погибла 82-летняя женщина.

Сейчас на месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, ночью 23 сентября россияне нанесли семь ударов КАБами по Запорожью. В результате атаки пострадали 17 человек, среди них один ребенок.

Также угроза ударов остается для Одесской области. Ведь в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по региону.