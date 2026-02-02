Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни атакували ринок в Харкові — які наслідки

Росіяни атакували ринок в Харкові — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 14:42
Вибухи в Харкові 2 лютого — Росія атакували ринок у Слобідському районі
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували один з ринків у Харкові. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 2 лютого

Спочатку Терехов розповів, що російські загарбники завдали удар бойовим дроном.

"За уточненою інформацією, ворог наніс удар по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — повідомив мер.

Згодом стало відомо, що під ударом Росії опинився ринок у Слобідському районі міста. 

Наразі відомо про двох поранених. Крім того, понівечені декілька торгових павільйонів.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 лютого російські загарбники знову завдали удару по вугільному підприємстві у Дніпропетровській області.

Крім того, сьогодні окупанти знищили дроном будинок у Запорізькій області та вбили 38-річну жінку.

війна Харків ринок обстріли Ігор Терехов окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації