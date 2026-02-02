Вибухи в Харкові 2 лютого — Росія атакували ринок у Слобідському районі

Росіяни атакували ринок в Харкові — які наслідки
Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували один з ринків у Харкові. Наразі відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 2 лютого
Спочатку Терехов розповів, що російські загарбники завдали удар бойовим дроном.
"За уточненою інформацією, ворог наніс удар по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — повідомив мер.
Згодом стало відомо, що під ударом Росії опинився ринок у Слобідському районі міста.
Наразі відомо про двох поранених. Крім того, понівечені декілька торгових павільйонів.
Нагадаємо, 2 лютого російські загарбники знову завдали удару по вугільному підприємстві у Дніпропетровській області.
Крім того, сьогодні окупанти знищили дроном будинок у Запорізькій області та вбили 38-річну жінку.
