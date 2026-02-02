Вибухи в Харкові 2 лютого — Росія атакували ринок у Слобідському районі

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували один з ринків у Харкові. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Обстріл Харкова 2 лютого

Спочатку Терехов розповів, що російські загарбники завдали удар бойовим дроном.

"За уточненою інформацією, ворог наніс удар по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — повідомив мер.

Згодом стало відомо, що під ударом Росії опинився ринок у Слобідському районі міста.

Наразі відомо про двох поранених. Крім того, понівечені декілька торгових павільйонів.

Нагадаємо, 2 лютого російські загарбники знову завдали удару по вугільному підприємстві у Дніпропетровській області.

Крім того, сьогодні окупанти знищили дроном будинок у Запорізькій області та вбили 38-річну жінку.