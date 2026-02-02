Видео
Россияне атаковали рынок в Харькове — какие последствия

Россияне атаковали рынок в Харькове — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:42
Взрывы в Харькове 2 февраля — Россия атаковала рынок в Слободском районе
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, атаковали один из рынков в Харькове. На данный момент известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 2 февраля

Сначала Терехов рассказал, что российские захватчики нанесли удар боевым дроном.

"По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — сообщил мэр.

Впоследствии стало известно, что под ударом России оказался рынок в Слободском районе города.

Известно о двух раненых. Кроме того, пострадали несколько торговых павильонов.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 2 февраля российские захватчики снова нанесли удар по угольному предприятию в Днепропетровской области.

Кроме того, сегодня оккупанты уничтожили дроном дом в Запорожской области и убили 38-летнюю женщину.

война Харьков рынок обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
