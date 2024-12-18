Обстріли Харківщини 18 грудня — РФ вдарила по житлових будинках

Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — фото
Російські війська вранці 18 грудня безпілотниками атакували житлові будинки у Чугуївському районі Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Обстріли Харківської області 18 грудня
Рятувальники розповіли, що сьогодні вранці ворожий безпілотник атакував житловий сектор одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.
Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано господарчу споруду, також на місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Вони працювали під постійною загрозою повторних обстрілів.
"Попередньо без жертв і постраждалих", — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, ввечері 17 грудня росіяни влучили у приватний будинок в Чернігівській області. Через обстріл загинув цивільний чоловік.
Раніше, 13 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку на енергооб'єкти України. Тоді через російський обстріл у Тернопільській області без енергопостачання було 50% споживачів.
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