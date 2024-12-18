Обстріли Харківщини 18 грудня — РФ вдарила по житлових будинках

Наслідки удару по Харківській області. Фото: ДСНС

Російські війська вранці 18 грудня безпілотниками атакували житлові будинки у Чугуївському районі Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники розповіли, що сьогодні вранці ворожий безпілотник атакував житловий сектор одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.

Рятувальники на місці удару по Харківщині. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харківській області. Фото: ДСНС

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано господарчу споруду, також на місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Вони працювали під постійною загрозою повторних обстрілів.

"Попередньо без жертв і постраждалих", — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 17 грудня росіяни влучили у приватний будинок в Чернігівській області. Через обстріл загинув цивільний чоловік.

Раніше, 13 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку на енергооб'єкти України. Тоді через російський обстріл у Тернопільській області без енергопостачання було 50% споживачів.