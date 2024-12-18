Обстрелы Харьковщины 18 декабря — РФ ударила по жилым домам

Следствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 18 декабря беспилотниками атаковали жилые дома в Чугуевском районе Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области 18 декабря

Спасатели рассказали, что сегодня утром вражеский беспилотник атаковал жилищный сектор одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района.

Спасатели на месте удара по Харьковщине. Фото: ГСЧС

Следствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

В результате вражеских обстрелов разрушено хозяйственное сооружение, также на месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Они работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.

"Предварительно без жертв и пострадавших", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, вечером 17 декабря россияне попали в частный дом в Черниговской области. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.

Ранее, 13 декабря, оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины. Тогда из-за российских обстрелов в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей.