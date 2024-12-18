Обстрелы Харьковщины 18 декабря — РФ ударила по жилым домам

Россияне атаковали жилые дома в Харьковской области — фото
Российские войска утром 18 декабря беспилотниками атаковали жилые дома в Чугуевском районе Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Обстрелы Харьковской области 18 декабря
Спасатели рассказали, что сегодня утром вражеский беспилотник атаковал жилищный сектор одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района.
В результате вражеских обстрелов разрушено хозяйственное сооружение, также на месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Они работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.
"Предварительно без жертв и пострадавших", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, вечером 17 декабря россияне попали в частный дом в Черниговской области. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.
Ранее, 13 декабря, оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины. Тогда из-за российских обстрелов в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей.
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