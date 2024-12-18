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Россияне атаковали жилые дома в Харьковской области — фото

18 декабря 2024 13:08
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Харьковщины 18 декабря — РФ ударила по жилым домам
Следствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 18 декабря беспилотниками атаковали жилые дома в Чугуевском районе Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Обстрелы Харьковской области 18 декабря

Спасатели рассказали, что сегодня утром вражеский беспилотник атаковал жилищный сектор одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района.

обстрелы Харьковщины 18 декабря
Спасатели на месте удара по Харьковщине. Фото: ГСЧС
удар по Харьковщине 18 декабря
Следствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

В результате вражеских обстрелов разрушено хозяйственное сооружение, также на месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Они работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.

"Предварительно без жертв и пострадавших", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, вечером 17 декабря россияне попали в частный дом в Черниговской области. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.

Ранее, 13 декабря, оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины. Тогда из-за российских обстрелов в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей.

ГСЧС Харьковская область обстрелы дроны война в Украине

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