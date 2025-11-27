Відео
Росіяни атакували житловий будинок на Харківщині — є поранені

Росіяни атакували житловий будинок на Харківщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:08
Оновлено: 10:20
Обстріл Харківщини 27 листопада — є поранені
Рятувальник ліквідує наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 27 листопада завдали удару по Харківській області. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Читайте також:

Обстріл Харківщини 27 листопада

Рятувальники розповіли, що окупанти атакували селище Старий Салтів дронами. Там загорівся приватний будинок. Від вибухів постраждали двоє людей: 84-річний чоловік та 74-річна жінка. 

Обстріл Харківщини 27 листопада
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС

"У ліквідації наслідків брали участь підрозділи ДСНС, медичний розрахунок, а також офіцер-рятувальник громади", — йдеться у повідомленні. 

Водночас Синєгубов додав, що упродовж доби ворог застосував по регіону різні види озброєння, зокрема:

  • два БпЛА типу "Герань-2";
  • три fpv-дрони;
  • один БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджений автомобіль після обстрілів. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Богодухівському районі пошкоджень зазнав автомобіль, а у Чугуївському районі — два приватні будинки. 

Нагадаємо, росіяни майже 600 разів вдарили по Запоріжжю за останню добу. Під ворожим вогнем опинилися 22 населені пункти.

А вночі 27 листопада армія РФ завдала удару по Дніпропетровській області. Там виникли пожежі та є поранені. 

Харківська область обстріли війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
