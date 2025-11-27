Обстріл Харківщини 27 листопада — є поранені

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 27 листопада завдали удару по Харківській області. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харківщини 27 листопада

Рятувальники розповіли, що окупанти атакували селище Старий Салтів дронами. Там загорівся приватний будинок. Від вибухів постраждали двоє людей: 84-річний чоловік та 74-річна жінка.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС

"У ліквідації наслідків брали участь підрозділи ДСНС, медичний розрахунок, а також офіцер-рятувальник громади", — йдеться у повідомленні.

Водночас Синєгубов додав, що упродовж доби ворог застосував по регіону різні види озброєння, зокрема:

два БпЛА типу "Герань-2";

три fpv-дрони;

один БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджений автомобіль після обстрілів. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Богодухівському районі пошкоджень зазнав автомобіль, а у Чугуївському районі — два приватні будинки.

