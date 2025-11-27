Обстріл Харківщини 27 листопада — є поранені

Росіяни атакували житловий будинок на Харківщині — є поранені
Російські окупанти у ніч проти 27 листопада завдали удару по Харківській області. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей.
Про це повідомили в ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харківщини 27 листопада
Рятувальники розповіли, що окупанти атакували селище Старий Салтів дронами. Там загорівся приватний будинок. Від вибухів постраждали двоє людей: 84-річний чоловік та 74-річна жінка.
"У ліквідації наслідків брали участь підрозділи ДСНС, медичний розрахунок, а також офіцер-рятувальник громади", — йдеться у повідомленні.
Водночас Синєгубов додав, що упродовж доби ворог застосував по регіону різні види озброєння, зокрема:
- два БпЛА типу "Герань-2";
- три fpv-дрони;
- один БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Богодухівському районі пошкоджень зазнав автомобіль, а у Чугуївському районі — два приватні будинки.
Нагадаємо, росіяни майже 600 разів вдарили по Запоріжжю за останню добу. Під ворожим вогнем опинилися 22 населені пункти.
А вночі 27 листопада армія РФ завдала удару по Дніпропетровській області. Там виникли пожежі та є поранені.
