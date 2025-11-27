Обстрел Харьковщины 27 ноября — есть раненые

Россияне атаковали жилой дом на Харьковщине — есть раненые
Российские оккупанты в ночь на 27 ноября нанесли удар по Харьковской области. В результате этого ранения получили два человека.
Об этом сообщили в ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины 27 ноября
Спасатели рассказали, что оккупанты атаковали поселок Старый Салтов дронами. Там загорелся частный дом. От взрывов пострадали два человека: 84-летний мужчина и 74-летняя женщина.
"В ликвидации последствий принимали участие подразделения ГСЧС, медицинский расчет, а также офицер-спасатель громады", — говорится в сообщении.
В то же время Синегубов добавил, что в течение суток враг применил по региону различные виды вооружения, в частности:
- два БпЛА типа "Герань-2";
- три fpv-дрона;
- один БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Богодуховском районе повреждения получил автомобиль, а в Чугуевском районе — два частных дома.
Напомним, россияне почти 600 раз ударили по Запорожью за последние сутки. Под вражеским огнем оказались 22 населенных пункта.
А ночью 27 ноября армия РФ нанесла удар по Днепропетровской области. Там возникли пожары и есть раненые.
