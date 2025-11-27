Обстрел Харьковщины 27 ноября — есть раненые

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 27 ноября нанесли удар по Харьковской области. В результате этого ранения получили два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харьковщины 27 ноября

Спасатели рассказали, что оккупанты атаковали поселок Старый Салтов дронами. Там загорелся частный дом. От взрывов пострадали два человека: 84-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС

"В ликвидации последствий принимали участие подразделения ГСЧС, медицинский расчет, а также офицер-спасатель громады", — говорится в сообщении.

В то же время Синегубов добавил, что в течение суток враг применил по региону различные виды вооружения, в частности:

два БпЛА типа "Герань-2";

три fpv-дрона;

один БпЛА (тип устанавливается).

Поврежденный автомобиль после обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Богодуховском районе повреждения получил автомобиль, а в Чугуевском районе — два частных дома.

Напомним, россияне почти 600 раз ударили по Запорожью за последние сутки. Под вражеским огнем оказались 22 населенных пункта.

