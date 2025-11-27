Видео
Россияне атаковали жилой дом на Харьковщине — есть раненые

Россияне атаковали жилой дом на Харьковщине — есть раненые

Дата публикации 27 ноября 2025 10:08
Обстрел Харьковщины 27 ноября — есть раненые
Спасатель ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 27 ноября нанесли удар по Харьковской области. В результате этого ранения получили два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 27 ноября

Спасатели рассказали, что оккупанты атаковали поселок Старый Салтов дронами. Там загорелся частный дом. От взрывов пострадали два человека: 84-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Обстріл Харківщини 27 листопада
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС

"В ликвидации последствий принимали участие подразделения ГСЧС, медицинский расчет, а также офицер-спасатель громады", — говорится в сообщении.

В то же время Синегубов добавил, что в течение суток враг применил по региону различные виды вооружения, в частности:

  • два БпЛА типа "Герань-2";
  • три fpv-дрона;
  • один БпЛА (тип устанавливается).
null
Поврежденный автомобиль после обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Богодуховском районе повреждения получил автомобиль, а в Чугуевском районе — два частных дома.

Напомним, россияне почти 600 раз ударили по Запорожью за последние сутки. Под вражеским огнем оказались 22 населенных пункта.

А ночью 27 ноября армия РФ нанесла удар по Днепропетровской области. Там возникли пожары и есть раненые.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
