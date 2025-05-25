Наслідки атаки дронів на Харків — фото

Росіяни дронами атакували Харків — фото та відео
У ніч проти 25 травня російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, серед них — дитина.
На місці атаки побували кореспонденти Новини.LIVE.
Атака РФ на Харків — наслідки
У ніч проти 25 травня російські війська вдарили чотирма безпілотниками по Харкову. Наразі у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Як відомо, у Шевченківському районі Харкова дрони влучили в офісну будівлю, пошкодили скління в кількох багатоповерхівках. Троє людей поранені, серед них — дитина.
Водночас в Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.
Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждала дитина.
Також ми інформували про вибухи у Харкові у ніч проти неділі, 25 травня.
Читайте Новини.LIVE!