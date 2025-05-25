Наслідки атаки дронів на Харків — фото

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 травня російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, серед них — дитина.

На місці атаки побували кореспонденти Новини.LIVE.

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Атака РФ на Харків — наслідки

У ніч проти 25 травня російські війська вдарили чотирма безпілотниками по Харкову. Наразі у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, у Шевченківському районі Харкова дрони влучили в офісну будівлю, пошкодили скління в кількох багатоповерхівках. Троє людей поранені, серед них — дитина.

Водночас в Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждала дитина.

Також ми інформували про вибухи у Харкові у ніч проти неділі, 25 травня.