Последствия атаки дронов на Харьков - фото

Россияне дронами атаковали Харьков — фото и видео
В ночь на 25 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть раненые, среди них — ребенок.
На месте атаки побывали корреспонденты Новини.LIVE.
Атака РФ на Харьков — последствия
В ночь на 25 мая российские войска ударили четырьмя беспилотниками по Харькову. Сейчас в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Как известно, в Шевченковском районе Харькова дроны попали в офисное здание, повредили остекление в нескольких многоэтажках. Три человека ранены, среди них — ребенок.
В то же время в Основянском районе пострадало гражданское предприятие.
Ранее мы информировали, что в результате вражеского обстрела Харькова пострадал ребенок.
Также мы информировали о взрывах в Харькове в ночь на воскресенье, 25 мая.
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