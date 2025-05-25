Последствия атаки дронов на Харьков - фото

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть раненые, среди них — ребенок.

На месте атаки побывали корреспонденты Новини.LIVE.

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Атака РФ на Харьков — последствия

В ночь на 25 мая российские войска ударили четырьмя беспилотниками по Харькову. Сейчас в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Как известно, в Шевченковском районе Харькова дроны попали в офисное здание, повредили остекление в нескольких многоэтажках. Три человека ранены, среди них — ребенок.

В то же время в Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы информировали, что в результате вражеского обстрела Харькова пострадал ребенок.

Также мы информировали о взрывах в Харькове в ночь на воскресенье, 25 мая.