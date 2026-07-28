Росіяни дронами атакували Харків: є постраждалі та руйнування

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок влучання БпЛА у п’ятиповерховий будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа. Кількість постраждалих через ворожий удар зросла до п’яти людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у вівторок, 28 липня.

Наслідки атаки РФ на Харків

За даними очільника ОВА, внаслідок влучання російського безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі Харкова загорілася покрівля. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Також через удар були пошкоджені вікна у прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль. На місці працюють екстрені служби та бригади медичної допомоги.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих, однак згодом кількість людей, які дістали травми внаслідок атаки, зросла до п’яти. Медики надають їм допомогу на місці.

"До пʼяти збільшилась кількість постраждалих в Новобаварському районі внаслідок ворожого удару БпЛА. Медики надають людям допомогу на місці", — повідомив Синєгубов.

Скриншот повідомлень Синєгубова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що інформація про припинення роботи всіх АЗС на трасі Харків — Полтава не відповідає дійсності. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що дефіциту пального в області наразі немає, попри регулярні атаки РФ на заправки. Водночас для АЗС планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту, щоб убезпечити працівників і водіїв.

Новини.LIVE також писали, що у Харкові планують запустити експериментальний проєкт для захисту міста від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загроза таких атак уже поширюється не лише на окремі райони, а й на інші частини міста. Водночас в області посилюють захист медичних автомобілів — понад 70 машин швидкої допомоги вже обладнали системами РЕБ.