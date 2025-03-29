РФ атакувала Харків — є поранені

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері, 29 березня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Харків — що відомо про наслідки

Спершу голова ОВА повідомив, що над Харковом зафіксовано ворожі безпілотники — він закривав усіх мешканців міста перебувати в укриттях.

Згодом він повідомив про вибухи у Харкові: "У Харкові лунають вибухи. Будьте обережні".

Пізніше Синєгубов додав, що російські окупанти завдали низки ударів, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Шевченківському району Харкова. За його словами, відомо про двох постраждалих. Служби виїхали на місця влучання.

Згодом стало відомо про ще один удар у Холодногірському районі Харкова.

"Ще один удар — у Холодногірському районі.На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання", — написав Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова/Telegram

Пізніше очільник ОВА додав, що в Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в приватний будинок, дві людини загинули, один — поранений.

Скриншот допису Синєгубова/Telegram

Нагадаємо, що 28 березня ввечері росіяни дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Раніше Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ по Україні. Нагадаємо, що протягом вечора 28 березня та ночі 29 березня окупанти запустили більш ніж 170 дронів у бік України.