РФ атаковала Харьков - есть раненые

Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Сегодня вечером, 29 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Сначала председатель ОВА сообщил, что над Харьковом зафиксированы вражеские беспилотники — он закрывал всех жителей города находиться в укрытиях.

Впоследствии он сообщил о взрывах в Харькове: "В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны".

Позже Синегубов добавил, что российские оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа "Шахед", по Шевченковскому району Харькова. По его словам, известно о двух пострадавших. Службы выехали на места попадания.

Впоследствии стало известно о еще одном ударе в Холодногорском районе Харькова.

"Еще один удар — в Холодногорском районе. К счастью, без пострадавших. Профильные службы выехали на место попадания", — написал Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Позже глава ОВА добавил, что в Шевченковском районе в результате попадания вражеского БпЛА в частный дом, два человека погибли, один — ранен.

Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Напомним, что 28 марта вечером россияне дронами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Ранее Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине. Напомним, что в течение вечера 28 марта и ночи 29 марта оккупанты запустили более 170 дронов в сторону Украины.