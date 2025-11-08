Обстріл Харківщини 7 листопада — росіяни атакували КАБами

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

Російські війська пізно ввечері 7 листопада вдарили по Харківській області керованою авіабомбою. Внаслідок цього є постраждалі та зруйнована будівля автозаправної станції.

Про це повідомили в ДСНС 8 листопада.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківської області

У ДСНС розповіли, що окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. Внаслідок ворожої атаки у селищі Коротич зруйнована будівля АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Крім того, постраждали восьмеро людей. Наразі вони усі госпіталізовані.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці атаки у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники вже загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.

Нагадаємо, вночі 8 листопада Київ атакували дрони. Внаслідок обстрілів в одному з районів зафіксовані займання.

Крім того, росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі вже відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.