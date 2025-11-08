Обстріл Харківщини 7 листопада — росіяни атакували КАБами

Росіяни КАБами атакували Харківщину — є постраждалі
Російські війська пізно ввечері 7 листопада вдарили по Харківській області керованою авіабомбою. Внаслідок цього є постраждалі та зруйнована будівля автозаправної станції.
Про це повідомили в ДСНС 8 листопада.
Наслідки обстрілів Харківської області
У ДСНС розповіли, що окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. Внаслідок ворожої атаки у селищі Коротич зруйнована будівля АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Крім того, постраждали восьмеро людей. Наразі вони усі госпіталізовані.
Рятувальники вже загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.
Нагадаємо, вночі 8 листопада Київ атакували дрони. Внаслідок обстрілів в одному з районів зафіксовані займання.
Крім того, росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі вже відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.
Читайте Новини.LIVE!