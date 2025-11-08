Відео
Україна
Росіяни КАБами атакували Харківщину — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 07:12
Оновлено: 07:31
Обстріл Харківщини 7 листопада — росіяни атакували КАБами
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

Російські війська пізно ввечері 7 листопада вдарили по Харківській області керованою авіабомбою. Внаслідок цього є постраждалі та зруйнована будівля автозаправної станції.

Про це повідомили в ДСНС 8 листопада. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківської області

У ДСНС розповіли, що окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. Внаслідок ворожої атаки у селищі Коротич зруйнована будівля АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Крім того, постраждали восьмеро людей. Наразі вони усі госпіталізовані. 

РФ вдарила по Харківщині авіабомбою 7 листопада
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС
Удар по Харківщині 7 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото:  ДСНС
Обстріл Харківської області 7 листопада
Рятувальник на місці атаки у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники вже загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.

Нагадаємо, вночі 8 листопада Київ атакували дрони. Внаслідок обстрілів в одному з районів зафіксовані займання.

Крім того, росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі вже відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.

Харків обстріли війна в Україні Росія авіабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
