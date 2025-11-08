Обстрел Харьковщины 7 ноября — россияне атаковали КАБами

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские войска поздно вечером 7 ноября ударили по Харьковской области управляемой авиабомбой. В результате этого есть пострадавшие и разрушено здание автозаправочной станции.

Об этом сообщили в ГСЧС 8 ноября.

Последствия обстрелов Харьковской области

В ГСЧС рассказали, что оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде. В результате вражеской атаки в поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей. Кроме того, пострадали восемь человек. Сейчас они все госпитализированы.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте атаки в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Спасатели уже потушили возгорание и разобрали завалы. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана.

Напомним, ночью 8 ноября Киев атаковали дроны. В результате обстрелов в одном из районов зафиксированы возгорания.

Кроме того, россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Сейчас уже известно об одной погибшей и еще десяти раненых.