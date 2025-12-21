Росіяни вигадують власні перемоги на Харківщині — Бородін пояснив навіщо

Речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін. Фото: instagram/olexandrbo

У Харківській області триває оборонна операція ЗСУ. Росіяни намагаються тиснути на українських військових постійними штурмовими діями.

Про це повідомив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін в ефірі День.LIVE.

Яка ситуація на Харківщині

"Наразі йде оборонна операція з нашого боку і штурмові дії з боку ворога. Здебільшого це щоденний тиск, безпілотники і величезна кількість піхоти", — зазначив речник Третього армійського корпусу.

Бородін додав, що основна тактика ворога полягає у щоденному виснажливому тиску. Противник намагається потрапити в тил ЗСУ, але масштабних проривів йому зробити не вдається.

При цьому, як наголошує речник, росіяни все частіше створюють "картинку успіху" на полі бою. За допомогою дронів вони знімають відео про нібито захоплені території. Однак це не відповідає дійсності. Мета таких повідомлень ворога одна — пропаганда.

