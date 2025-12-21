Россияне придумывают собственные победы на Харьковщине — Бородин объяснил зачем

Спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин. Фото: instagram/olexandrbo

В Харьковской области продолжается оборонительная операция ВСУ. Россияне пытаются давить на украинских военных постоянными штурмовыми действиями.

Об этом сообщил представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация на Харьковщине

"Сейчас идет оборонительная операция с нашей стороны и штурмовые действия со стороны врага. В основном это ежедневное давление, беспилотники и огромное количество пехоты", — отметил представитель Третьего армейского корпуса.

Бородин добавил, что основная тактика врага заключается в ежедневном изнурительном давлении. Противник пытается попасть в тыл ВСУ, но масштабных прорывов ему сделать не удается.

При этом, как отмечает спикер, россияне все чаще создают "картинку успеха" на поле боя. С помощью дронов они снимают видео о якобы захваченных территориях. Однако это не соответствует действительности. Цель таких сообщений врага одна — пропаганда.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация в поселке Грабовское на Сущине. Оккупанты пытались прорваться там.

Также мы рассказывали о том, сколько столкновений на фронте произошло за сутки. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.