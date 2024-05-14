Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли Харків — є постраждалі та руйнування arrow

Росіяни обстріляли Харків — є постраждалі та руйнування

14 травня 2024 07:31
оновлено: 07:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни обстріляли Харків — є постраждалі та руйнування
Вибух. Ілюстративне фото: fakty.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російські війська вдарили по Харкову авіабомбами. Наразі відомо, що двоє людей отримали травми внаслідок вибуху.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 14 травня

Вранці о 6:30 російські війська завдали ударів по Київському району Харкова. Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху авіабомб Д-30. 52-річний чоловік та 66-річна жінка зазнали гострої стресової реакції, їм було надано першу допомогу на місці події. 

Три гаражі були знищені, ще три — пошкоджені. Також було зафіксовано попадання в відкритій місцевості. Обидва КАБи прилетіли у густонаселений район. 

Дописи голови Харківської ОДА Олег Синєгубова. Фото: скриншот
Дописи голови Харківської ОДА Олег Синєгубова. Фото: скриншот
Дописи мера Харкова Ігора Терехова. Фото: скриншот
Дописи мера Харкова Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом ночі 14 травня в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА та загрозу балістики. В Умані під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі ввечері 13 травня пролунали гучні вибухи. В області в цей час була повітряна тривога.

Харків
Україна
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина