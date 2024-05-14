Росіяни обстріляли Харків — є постраждалі та руйнування
Російські війська вдарили по Харкову авіабомбами. Наразі відомо, що двоє людей отримали травми внаслідок вибуху.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 14 травня.
Вибухи в Харкові 14 травня
Вранці о 6:30 російські війська завдали ударів по Київському району Харкова. Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху авіабомб Д-30. 52-річний чоловік та 66-річна жінка зазнали гострої стресової реакції, їм було надано першу допомогу на місці події.
Три гаражі були знищені, ще три — пошкоджені. Також було зафіксовано попадання в відкритій місцевості. Обидва КАБи прилетіли у густонаселений район.
Нагадаємо, протягом ночі 14 травня в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА та загрозу балістики. В Умані під час повітряної тривоги прогримів вибух.
Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі ввечері 13 травня пролунали гучні вибухи. В області в цей час була повітряна тривога.
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