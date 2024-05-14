Росіяни обстріляли Харків — є постраждалі та руйнування

Вибух. Ілюстративне фото: fakty.com.ua

Російські війська вдарили по Харкову авіабомбами. Наразі відомо, що двоє людей отримали травми внаслідок вибуху.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 14 травня.

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Вибухи в Харкові 14 травня

Вранці о 6:30 російські війська завдали ударів по Київському району Харкова. Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху авіабомб Д-30. 52-річний чоловік та 66-річна жінка зазнали гострої стресової реакції, їм було надано першу допомогу на місці події.

Три гаражі були знищені, ще три — пошкоджені. Також було зафіксовано попадання в відкритій місцевості. Обидва КАБи прилетіли у густонаселений район.

Дописи голови Харківської ОДА Олег Синєгубова. Фото: скриншот

Дописи мера Харкова Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом ночі 14 травня в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА та загрозу балістики. В Умані під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі ввечері 13 травня пролунали гучні вибухи. В області в цей час була повітряна тривога.