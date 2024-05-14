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Россияне обстреляли Харьков — есть пострадавшие и разрушения

14 мая 2024 07:31
обновлено: 07:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне обстреляли Харьков — есть пострадавшие и разрушения
Взрыв. Иллюстративное фото: fakty.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские войска ударили по Харькову авиабомбами. Известно, что два человека получили травмы в результате взрыва.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 14 мая.

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Утром в 6:30 российские войска нанесли удары по Киевскому району Харькова. Два человека получили ранения в результате взрыва авиабомб Д-30. 52-летний мужчина и 66-летняя женщина подверглись острой стрессовой реакции, им была оказана первая помощь на месте происшествия.

Три гаража были уничтожены, еще три — повреждены. Также было зафиксировано попадание в открытую местность. Оба КАБа прилетели в густонаселенный район.

Сообщения председателя Харьковской ОГА Олег Синегубова. Фото: скриншот
Пост главы Харьковской ОГА Олег Синегубова. Фото: скриншот
Сообщения мэра Харькова Игоря Терехова. Фото: скриншот
Постs мэра Харькова Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в течение ночи 14 мая в Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БПЛА и угрозы баллистики. В Умани во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Также мы сообщали о том, что в Днепре вечером 13 мая раздались громкие взрывы. В области в это время была воздушная тревога.

Харьков
Украина
Игорь Терехов
Олег Синегубов
авиабомба

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